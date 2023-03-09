MSB: Bayraktar gemisi sağlık hizmetini sürdürüyor

Güncelleme Tarihi:
11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TCG BAYRAKTAR gemisi bölgedeki afetzedelere hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "TCG BAYRAKTAR gemimiz, İskenderun’da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, on bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TCG BAYRAKTAR gemimiz, İskenderun’da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2023
Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, 10 bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi.
Kendilerine acil şifalar diliyoruz.
Türkiye Vakti 🇹🇷 pic.twitter.com/SzHgf7OBVU