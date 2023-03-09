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MSB: Bayraktar gemisi sağlık hizmetini sürdürüyor

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#MSB#TCG BAYRAKTAR#Hastane
MSB: Bayraktar gemisi sağlık hizmetini sürdürüyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2023 21:28

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "TCG BAYRAKTAR gemimiz, İskenderun’da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor" denildi.

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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TCG BAYRAKTAR gemisi bölgedeki afetzedelere hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "TCG BAYRAKTAR gemimiz, İskenderun’da hastane olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün bir vatandaşımızın apandisit ameliyatı başarıyla gerçekleştirilirken, on bininci hastamız olarak da bir evladımız gemide tedavi edildi. Kendilerine acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. 

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#MSB#TCG BAYRAKTAR#Hastane

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