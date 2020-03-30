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ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi

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MSB: Barış Pınarı bölgesinde 2 EYP etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yol üzerine tuzaklanmış 2 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde sivillerin yoğun olarak kullandığı yol üzerine PKK/YPG'li teröristler tarafından tuzaklanmış iki adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timimiz tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi" denildi.

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