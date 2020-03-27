MSB: Askeri araç, teçhizat ve donanımlar dezenfekte edildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlıklarımızın envanterinde bulunan askerî araç, teçhizat ve donanımlarımız, COVID-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor. 'Koronavirüs,alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.