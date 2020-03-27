ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 11:16,
MSB: Askeri araç, teçhizat ve donanımlar dezenfekte edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca kuvvet komutanlıklarının envanterinde bulunan askeri araç, teçhizat ve donanımların koronavirüse karşı dezenfekte edildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kuvvet Komutanlıklarımızın envanterinde bulunan askerî araç, teçhizat ve donanımlarımız, COVID-19 virüsüne karşı dezenfekte ediliyor. 'Koronavirüs,alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" denildi.
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