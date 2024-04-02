MSB 'Ara, bul, yok et' notuyla paylaştı! Metina ve Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:
Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!
Ara, bul, yok et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve… pic.twitter.com/cbE8Xi5Cq1