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MSB 'Ara, bul, yok et' notuyla paylaştı! Metina ve Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Metina#Gara
MSB Ara, bul, yok et notuyla paylaştı Metina ve Garada 6 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 10:02

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde 6 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'nin yaptığı paylaşım şu şekilde:

Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!

MSB Ara, bul, yok et notuyla paylaştı Metina ve Garada 6 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Metina#Gara

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