MSB: Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın yardım kolileri Kızılay'a teslim edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelimizin katkılarıyla hazırlanan ve Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katılanlara dağıtılacak olan yiyecek, içecek ve giyecek kolileri Kızılay'a teslim edildi" denildi.

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