MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB: Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın yardım kolileri Kızılay'a teslim edildi
GeriGündem MSB: Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın yardım kolileri Kızılay'a teslim edildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 18:43 | Son Güncelleme:

MSB: Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın yardım kolileri Kızılay'a teslim edildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB: Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nın yardım kolileri Kızılay'a teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelince hazırlanan yardım kolilerinin Marmaris'e ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'a teslim edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Aksaz Deniz Üs Komutanlığı personelimizin katkılarıyla hazırlanan ve Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına katılanlara dağıtılacak olan yiyecek, içecek ve giyecek kolileri Kızılay'a teslim edildi" denildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi