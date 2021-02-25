DHA
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MSB açıkladı: Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı(MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu 1 kişinin Hatay'da yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti" denildi.