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DHA
Haber Giriş: 25.02.2021 - 16:58 | Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

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MSB açıkladı: Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
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MİLLİ Savunma Bakanlığı(MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü DEAŞ mensubu 1 kişinin Hatay'da yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görev yapan hudut kartallarımız, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkemize girmeye çalışan DEAŞ terör örgütü mensubu 1 kişiyi yakalayarak Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığına teslim etti" denildi.

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