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DHA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı(MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" dedi.

MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi

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