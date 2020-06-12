MSB açıkladı: Hakkari’de 2 EYP imha edildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timlerimizce imha edildi" denildi.