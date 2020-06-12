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DHA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 11:03,Son Güncelleme:

MSB açıkladı: Hakkari’de 2 EYP imha edildi

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MSB açıkladı: Hakkari’de 2 EYP imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Hakkari Çukurca'da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini açıkladı.

 Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın kararlı operasyonları sonucunda köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın bir hain planı daha bozuldu. Hakkâri Çukurca’da uzaktan kumandalı olarak RPG-7 roket başlığı ve C4 plastik patlayıcılarla güçlendirilmiş 2 adet EYP, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha (METİ) timlerimizce imha edildi" denildi.

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