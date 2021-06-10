AA
Son Güncelleme:
MSB açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den gelen açıklama şu şekilde:
Teröristleri inlerinde etkisiz hâle getirmeye devam! Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam ediyor.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara