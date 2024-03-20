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MSB açıkladı: 2 PKK’lı terörist teslim oldu

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#Irak#Milli Savunma Bakanlığı#Habur
MSB açıkladı: 2 PKK’lı terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2024 23:25

Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı teröristin Habur’da hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

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Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

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#Irak#Milli Savunma Bakanlığı#Habur

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