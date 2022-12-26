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MSB açıkladı:1 asker şehit oldu

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#Son Dakika#Milli Savunma Bakanlığı#Hüseyin KORKMAZ
MSB açıkladı:1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2022 22:07

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Aralık 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi. 

MSB açıkladı:1 asker şehit oldu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise "Kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin KORKMAZ şehit olmuştur." açıklamasında bulundu. 

Ayrıntılar gelecek...

 

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#Son Dakika#Milli Savunma Bakanlığı#Hüseyin KORKMAZ

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