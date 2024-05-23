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MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

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#Pençe Kilit#Şehit#MSB
MSB acı haberi duyurdu: Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2024 00:46

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba’nın şehit olduğunu açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 22 Mayıs 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba, bölücü terör örgütü mensupları tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı maddenin (EYP) patlaması sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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#Pençe Kilit#Şehit#MSB

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