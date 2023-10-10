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MSB acı haberi duyurdu: Bir şehit

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#Şehit#MSB#Pençe-Kilit
MSB acı haberi duyurdu: Bir şehit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 15:12

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekat bölgesinde, ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı Bölgesi'nde, 10 Ekim 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan P. Uzm. Çvş. Mustafa Çakmak derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

MSB acı haberi duyurdu: Bir şehit

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#Şehit#MSB#Pençe-Kilit

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