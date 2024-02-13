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MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

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#MSB#Şehit#Adem Kel
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 22:01

MSB, 3’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda 13 Şubat 2024 tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanarak Şırnak Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3’üncü Komando Tugayı Komutanlığınca 13 Şubat tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Şehit#Adem Kel

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