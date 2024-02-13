MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3’üncü Komando Tugayı Komutanlığınca 13 Şubat tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.