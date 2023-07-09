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Son dakika! MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Şehit
Son dakika MSB acı haberi duyurdu: 2 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 20:43

Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateş sonucu er Hasan Taş ve er Furkan Günergök şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. MSB, resmi internet sayfasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Şimşek Harekâtı bölgesinde 9 Temmuz 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Söz. Er Hasan Taş ve P. Söz. Er Furkan Günergök ağır yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ŞEHİDİN AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Piyade Söz. Er. Hasan Taş’ın acı haberi Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesi Kürtül Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi. Baba Ahmet ve anne Emine Taş’ı, Ekinözü Kaymakamı Abdulhamit Bağış teselli etti. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı. şehit Taş’ın cenaze töreninin yarın Elbistan ilçesinde düzenleneceği ve şehitliğe defnedileceği öğrenildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Şehit

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