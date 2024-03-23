Son dakika haberi... MSB acı haberi duyurdu... Bir asker şehit oldu

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit için yayımladığı taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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KURTULMUŞ'TAN TAZİYE PAYLAŞIMI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş mesajında, "Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ADIYAMAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Maliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'ın acı haberi, Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi’ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan akraba ve komşular, aileye taziyeye koştu. Ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.