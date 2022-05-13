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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

#MSB#Şehit#Pençe-Kilit Operasyonu
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz” ifadelerine yer verildi.

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#MSB#Şehit#Pençe-Kilit Operasyonu

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