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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

#Şehit#MSB#Selahattin Taşkın
MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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#Şehit#MSB#Selahattin Taşkın

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