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MSB acı haberi açıkladı... Piyade Uzman Çavuş Ali Demir şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Asker#Şehit
MSB acı haberi açıkladı... Piyade Uzman Çavuş Ali Demir şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 09:19

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Demir için taziye mesajı yayımladı. Güler, taziye mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 24 Ağustos 2023 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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MSB acı haberi açıkladı... Piyade Uzman Çavuş Ali Demir şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Asker#Şehit

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