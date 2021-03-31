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Haber Giriş: 31.03.2021 - 10:01 | Son Güncelleme:

MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, 'Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgeye yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), 'Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgeye yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.' açıklamasında bulundu.

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