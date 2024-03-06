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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele
MSB: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2024 11:31

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara etkin ve kararlı şekilde devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz!

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#MSB#Terör#Terörle Mücadele

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