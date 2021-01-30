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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 11:18 | Son Güncelleme:

MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

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