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DHA
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit edilen  2 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

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