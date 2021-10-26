MSB: 2 FETÖ'cü yasa dışı yollarla Irak'a geçmeye çalışırken yakalandı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ünü oyuncu katil olmuştu Şoke eden silah açıklaması...Ünü oyuncu katil olmuştu! Şoke eden silah açıklaması...#Alec Baldwin
Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu Fenerbahçe için Fransayı reddetmişti...Büyük umutlarla gelmişti, formayı unuttu! Fenerbahçe için Fransa'yı reddetmişti...#Burak Kapacak
Bilinmeyen detaylar ortaya çıktı Tatilleri bile farklıBilinmeyen detaylar ortaya çıktı! Tatilleri bile farklı#Mrna Aşıları
CHP, tezkereye hayır diyecekCHP, tezkereye 'hayır' diyecek#CHP
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Süper aşı hamlesiDünyanın umutla beklediği haber geldi... 'Süper aşı' hamlesi!#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycanda Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider olduCumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Füzuli Havalimanı açıldı... İlk inen lider oldu#Azerbaycan
Tek kırmızı kentte Vali isyan etti: Çağrı yapacak bir şey kalmadıTek 'kırmızı' kentte Vali isyan etti: Çağrı yapacak bir şey kalmadı#Koronavirüs
Açık arttırmada 18i birden satıldı En pahalısına 780 bin lira ödendiAçık arttırmada 18'i birden satıldı! En pahalısına 780 bin lira ödendi#TİGEM
Uzmanlar değerlendirdi: Altın dönemUzmanlar değerlendirdi: Altın dönem!#Altın Fiyatları
ABD su aygırlarını insan olarak kabul etti Peki şimdi ne olacakABD su aygırlarını insan olarak kabul etti! Peki şimdi ne olacak?#Pablo Escobar
Siber saldırı İranı vurdu... Kuyruk çok benzin yokSiber saldırı İran'ı vurdu... Kuyruk çok benzin yok!#İran
Dikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmazDikkat çeken sözler: Size bir hikâyemi anlatayım mı? İnşallah Cumhurbaşkanımız kızmaz#İçişleri Bakanı
Neden ağlıyorum ben Nasıl da aşk dolu bakıyorNeden ağlıyorum ben? Nasıl da aşk dolu bakıyor!#Orlando Bloom
MEB duyurmuştu Uygulama bugün başladı... İşte detaylarMEB duyurmuştu! Uygulama bugün başladı... İşte detaylar#Milli Eğitim Bakanlığı
Bir babanın en acı günüBir babanın en acı günü! #Tuna Saydan
HABERLERGündem Haberleri

MSB: 2 FETÖ'cü yasa dışı yollarla Irak'a geçmeye çalışırken yakalandı

#Milli Savunma Bakanlığı#FETÖ#Irak
MSB: 2 FETÖcü yasa dışı yollarla Iraka geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Irak'a geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun yakalandığını bildirdi.

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Savunma Bakanlığı#FETÖ#Irak

BAKMADAN GEÇME!

Güneş bile görmeyen evi doğa manzaralı diye kiralık ilanı verdi

Güneş bile görmeyen evi 'doğa manzaralı' diye kiralık ilanı verdi!

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Bartu Küçükçağlayan: Bende diskalkuli var

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Aşı karşıtlarının argümanı çöktü! Korkunç yan etki... Asıl hedef belli oldu

Bir babanın en acı günü Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Bir babanın en acı günü! Sami Saydan’ın oğlu Tuna Saydan son yolculuğuna uğurlandı....

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı!