MSB: 2 FETÖ'cü yasa dışı yollarla Irak'a geçmeye çalışırken yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."