MSB: 2 FETÖ'cü yasa dışı yollarla Irak'a geçmeye çalışırken yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Irak'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB #TSK pic.twitter.com/6HN7M1Spe8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 26, 2021
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