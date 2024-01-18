Yeni bir kara harekatı olacak mı? MSB'den açıklama: TSK’nın ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesi olmasın

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

(12 Ocak’ta 9 askerin şehit olduğu saldırılar) Menfur saldırı sonrası Irak ve Suriye’nin kuzeyinde bulunan terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 114 hedef başarıyla imha edilmiştir. Kahraman Mehmetçik, çatışmalar, ateş destek vasıtaları ve hava harekatları ile bölgede toplam 81 teröristi etkisiz hale getirmiştir.

Pençe-Kilit Harekatı’nda bugüne kadar 768 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1887 silah ve 794 bin 661 mühimmat ele geçirilmiş, 850 mağara/sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 114’ü son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 396’ya ulaşmıştır.

Pençe harekatları süresince Irak’ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin döşediği 5 bin 23 mayın/el yapımı patlayıcı temizlenmiş, 2 bin 477 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir.

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(Hava harekatları, terör saldırılarından sonra yapılıyor iddialarına cevaben) Son 3 aylık sürede 452 hedef (günlük ortalama 5 hedef) hava harekatı ile vurulmuş, buna ilave olarak 99 terör hedefine ani hava harekatı, 36 terör hedefine SİHA atışı icra edilmiştir.

YENİ BİR KARA HAREKATI OLACAK MI?

(Yeni harekatlara ilişkin) TSK’nın, ihtiyaç olan yer ve zamanda bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağından kimsenin şüphesinin olmaması gerekir.