Mr. Dossi: Orası babanızın sarayı değil... Bakanlık soruşturma başlattı

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AĞRI Doğubeyazıt’ta işinsanı Hikmet Eraslan’ın, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan İshak Paşa Sarayı’nda çektiği klip tartışma konusu oldu. Klibin yayınlanmasının ardından manevi değerlere saygısızlık yapıldığı ve tarihi yapının zarar gördüğüne ilişkin tartışmalar başlarken, Kültür ve Turizm Bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

DJ kabini, sis makineleri, hoparlörler, ışık, konfeti, lazer ve havai fişeklerin kullanıldığı klibin çekimine daha önce görevden alınan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Erkan Kösedağ tarafından izin verildiği belirtilirken, Bakanlık yetkililerinin klip çekimiyle ilgili bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Hürriyet’e konuşan Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Fehim Altun, “Benim dönemimden önce verilmiş bir izin. Bakanlığımız konuya hassasiyet gösteriyor” dedi.

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7 AY ÖNCE ÇEKİLDİ

Klibin yaklaşık 7 ay önce çekildiğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise ortaya çıkan görüntünün mevzuata uygun olmadığını, çekilen kliple ilgili Bakanlığın ilgili birimlerinin hiçbir şekilde haberdar edilmediğini söyledi. Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Necmeddin Bayhan ise şöyle dedi: “Bu klibin bizimle ilgisi yok. Bu tür izinler Kültür Müdürlüğü tarafından veriliyor.”

Mr. Dosso Dossi - Renga Bazide ismi ile Youtube üzerinden yayınlanan 2 dakika 29 saniyelik klipte, İshak Paşa Sarayı’nın avlusunda çekilen yakın plan ve dron görüntüleri dikkat çekiyor. Görüntülerde; sarayın içine DJ kabini kurulduğu, müzik, ses, ışık ve lazer sistemlerinin kullanıldığı, klibin son bölümünde ise Saray’ın avlusundan havi fişek atıldığı görülüyor. Klibin fotoğrafları da Instagram ve Tik Tok’ta yayımlanıyor.

‘AMACIMIZ TANITMAKTI’

İSHAK Paşa Sarayı’nda çekilen klipte rol alan Dosso Dossi Holding CEO’su Hikmet Eraslan da konuyla ilgili Hürriyet’e konuştu. Eraslan, “Biz hem Ağrı Valiliği hem de Kültür Müdürlüğü’nden izin aldık. Tek amacımız vardı o da Ağrı ve İshak Paşa Sarayı’nı tanıtmaktı. Orada havai fişek de attık ama bu etkinliğin yapıya zarar verdiğini düşünmüyorum” dedi.

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‘TARİHİ YAPIYA ZARAR VERİR’

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yakup Karataş “İçeride havai fişek patlatıldığını düşünmek bile istemiyorum. Fotoğrafları gördüm gerçekten korkunç” dedi.

Prof. Dr. Yaşar Bedirhan ise “Yüksek ses, ışık, lazer ve havai fişek tarihi yapılara zarar verir. Bazı tarihi mekanlarda fotoğraf çekmek yasaktır. Flaşın etkisi tarihi nitelikli eserlere zarar verebilir. Bunlar olmamalıydı” diye konuştu.

2000 YILINDAN BERİ LİSTEDE

OSMANLI döneminde 1685 yılında yapımına başlanan ve 1784’te tamamlanan İshak Paşa Sarayı, içinde barındırdığı cami, türbe, kütüphane, mahzenler, koğuşlar, harem ve selamlık bölümleri ile büyük bir yapı kompleksidir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilmesine karşın genel olarak Selçuklu mimarisinden izler taşıyan İshak Paşa Sarayı’nda; Batı kökenli barok, gotik, rokoko ve ampir gibi sanat akımlarının etkileri de gözlemlenir. 2000 yılından beri UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunmaktadır.