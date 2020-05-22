MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı - 21 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı (1 milyon 817 bin devretti)

Şans oyunu müdavimlerinin en çok ilgi gösterdiği oyunlardan olan Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21.15'te başlayan canlı Süper Loto çekilişi sonrası, 657. Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı ve canlı çekilişte çıkan şanslı rakamlar belli oldu. Zengin olma umuduyla Süper Loto kuponlarını hazırlayan çok sayıda vatandaş, Süper Loto sonuçlarını nasıl sorgulayacağını araştırıyor. Peki, Süper Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, merakla beklenen 21 Mayıs Süper Loto sonuçları ve Süper Loto çekilişinde çıkan şanslı rakamlar...

Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Noter çekiliş heyeti tarafından tamamlanan çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları açıklandı. 21 Mayıs Süper Loto çekilişinde bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;



Süper Loto oyununun 657. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 817 bin 480 lira 42 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 57 kişi 7 bin 221 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 681 kişi 166 lira 75'er kuruş ve 3 bilen 51 bin 402 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA

Süper Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden ilan edildi. Süper Loto sonuçları kurumun internet sitesinden her hafta sorgulanıyor. Süper Loto sonuçlarını öğrenmek için MPİ'nin Süper Loto çekilişi sayfasına girerek çekiliş tarihini seçmeniz gerekiyor. Yukarıdaki bağlantı üzerinden de Süper Loto sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

SÜPER LOTO'NUN SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 656'ncı hafta çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 11 milyon 991 bin 833 lira 30 kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 11 bin 204 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 554 kişi 185 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 498 kişi 14 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Ankara'nın Keçiören ilçesinden yatırıldığı bildirildi.