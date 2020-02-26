MPİ Canlı 1300. hafta Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı - Sayısal Loto 26 Şubat sonuçları belli oldu

Sayısal Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Saat 21:45'te yapılan çekilişin ardından, vatandaşların dört gözle beklediği Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından ilan edildi. Gözler şimdi 1300'ncü hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre, büyük ikramiyeyi kazandıran numaralarda. İşte, MPİ 26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bu hafta çıkan şanslı numaralar...

26 ŞUBAT SAYISAL LOTO SONUÇLARI

26 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bin 300. hafta Sayısal Loto sonuçlarına göre, şu numaralar çıktı;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto'nun önceki çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1299. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 308 bin 153 lira 10 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 118 kişi 6 bin 963 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 6 bin 318 kişi 98 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 124 bin 91 kişi 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun İstanbul'un Tuzla ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Sayısal Loto kuponları nasıl doldurulur?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.