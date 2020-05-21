MPİ 988. hafta Şans Topu sonuç sorgulama ekranı - 20 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Her hafta çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 988. hafta Şans Topu canlı çekiliş sonuçları MPİ'nin Şans Topu sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Şans oyunu tutkunlarını hayallerine kavuşturan Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 2 kişi 391 bin 794'er lira kazanmıştı. Zengin olmak hayali ile günler öncesinden Şans Topu kuponlarını hazırlayan vatandaşların gözü şimdi 20 Mayıs Şans Topu çekilişinde çıkan numaralarda. İşte, 988. hafta Şans Topu sonuçları ve Şans Topu sorgulama ekranı...

20 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te gerçekleşti. Şans Topu'nun 20 Mayıs tarihli çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 735 bin 45 lira ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 736 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 555 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 534 kişi 46 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 171 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 54 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 357 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 158 bin 740 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponunun, Muğla'nın Fethiye ilçesinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 987. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 391 bin 794 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 833 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 516 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 274 kişi 55 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 546 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 bilen 69 bin 445 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 301 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 252 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Ankara'nın Mamak ve Bursa'nın Yıldırım ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.