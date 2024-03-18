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Motosikletlinin trafikteki şovu kötü bitti: Tek teker giderken otomobil böyle çarptı

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#İstanbul#Motosiklet#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2024 09:46

Başakşehir’de cadde üzerinde süratli şekilde tek teker üzerinde ilerleyen motosikletliye hafif ticari araç çarptı. Kaza anında sürüklenen motosikletli, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarparak durabildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, geçtiğimiz günlerde saat 14.40 sıralarında, Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü, cadde üzerinde tek teker ilerlemeye başladı. Bu sırada hafifi ticari aracın sürücüsü park etmek için şerit değiştirince motosikletliye çarptı.

Motosikletlinin trafikteki şovu kötü bitti: Tek teker giderken otomobil böyle çarptı

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak, park halindeki başka bir hafif ticari araca çarptı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletlinin trafikteki şovu kötü bitti: Tek teker giderken otomobil böyle çarptı

Kazaya tanık olan mahalle sakini Yahya Kızılkaya, "Arkadaşlarımla dükkânımızda otururken, bir anda motorun ön kaldırarak geldiğini gördük. O sırada beyaz bir hafif ticari araç sağa doğru sinyal veriyordu, motorcu zaten ön kaldırdığı için bir anda çarpıştılar. Motorcu dengesini kaybetti, o sırada zaten başka bir arabaya çarparak durdu" dedi.

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Motosikletlinin trafikteki şovu kötü bitti: Tek teker giderken otomobil böyle çarptı

Motosikletlinin trafikteki şovu kötü bitti: Tek teker giderken otomobil böyle çarptı

 

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#İstanbul#Motosiklet#Kaza

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