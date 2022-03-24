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Motosikletlinin ölümünde çamur şüphesi

#Motosiklet#Kaza#Okan Öztürk
Motosikletlinin ölümünde çamur şüphesi

Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda motosikletli Okan Öztürk (32) yaptığı kazaya yol kenarındaki çamurun neden olduğu öne sürüldü.

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Kaza dün saat 15.30 sırasında D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkii, Topkapı istikametinde yaşandı. 32 yaşındaki motokurye Okan Öztürk, bariyerlere çarptıktan sonra, 74 AAT 422 plakalı hafriyat kamyonunun altında kaldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve eşinden olan bir çocuğun babası olan Okan Öztürk'ün yakınları kazayı duyunca sinir krizleri geçirdi.

Motosikletlinin ölümünde çamur şüphesi

YOL KENARINDAKİ TEHLİKE

Olay yeri inceleme ekibi kaza ile ilgili çalışma yaparken, Okan Öztürk'ün arkadaşları motosikletliler için en büyük tehlikenin yol kenarındaki bariyerlerin hemen önündeki alanda bulunan çamur olduğunu söyledi. Hakim isimli motosikletli, ağır geçen kış mevsiminin ardından yol kenarlarının balçık tabakası ile kaplandığını, sürücülerin burada savrulduğunu belirtirken diğer ciddi sorunun yol çizgi çalışmalarının zemin ile yüksekliği bozduğunu savundu. Eski boyalar kazınmadan çekilen şeritlerin giderek kalın bir tabaka oluşturduğu ve asfalt ile bu üst üste çizilen çizgilerin boyalarının küçümsenemeyecek bir yükseklik farkı oluşturduğunu belirten motosikletliler bunun da kazalara davetiye çıkardığını anlattı. D-100'de kazayı görüp duran motosikletlilerden Mağdur Göktepe, "Yolun kenarı balçık.Çok tehlikeli. Durma şansın yok. Araç sıkıştırması halinde ise hiçbir kaçışın yok. Motosiklet kayıyor" dedi.

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Motosikletlinin ölümünde çamur şüphesi

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#Motosiklet#Kaza#Okan Öztürk

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