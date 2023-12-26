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Motosikletli saldırgan dehşeti

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#Motosiklet#Saldırgan#Kağıthane
Motosikletli saldırgan dehşeti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 07:00

Son dönemle artan motosikletli saldırılara bir yenisi de Kağıthane’de eklendi. Yolda yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan motosikletli iki kişi, silahla saldırdıktan sonra olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

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İstanbul Kağıthane’de dün saat 14.00 sıralarında Umut Karçığa, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşte Karçığa ağır yaralandı, saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

Motosikletli saldırgan dehşeti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karçığa, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Umut Karçığa’nın yakınları saldırıyı duyup olay yerine akın ederken, bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Karçığa’nın ‘taksirle yaralama’ suçundan hakkında arama kararı olduğu öğrenildi.         

 

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#Motosiklet#Saldırgan#Kağıthane

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