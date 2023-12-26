Motosikletli saldırgan dehşeti

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İstanbul Kağıthane’de dün saat 14.00 sıralarında Umut Karçığa, yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateşte Karçığa ağır yaralandı, saldırganlar ise motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karçığa, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Umut Karçığa’nın yakınları saldırıyı duyup olay yerine akın ederken, bazı yakınları sinir krizi geçirdi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Karçığa’nın ‘taksirle yaralama’ suçundan hakkında arama kararı olduğu öğrenildi.