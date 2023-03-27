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Motosikletli polislere çekici çarptı 1 şehit, 1 yaralı

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#Samsun#Mustafa Ata Tıraş#Motosiklet
Motosikletli polislere çekici çarptı 1 şehit, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Samsun’un Atakum ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde dün ters yöne dönmeye çalışan H.C.D. idaresindeki çekici seyir halinde olan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Ata Tıraş hakimiyetindeki motosiklete çarptı.

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Kazada devrilen motosiklette bulunan polis memurları Mustafa Ata Tıraş ve arkasındaki İsmail Eken metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Tıraş’ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eken’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çekicinin sürücüsü H.C.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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#Samsun#Mustafa Ata Tıraş#Motosiklet

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