Motosikletli polislere çekici çarptı 1 şehit, 1 yaralı

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Kazada devrilen motosiklette bulunan polis memurları Mustafa Ata Tıraş ve arkasındaki İsmail Eken metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde polis memurlarından Tıraş’ın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Yaralanan Eken ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Eken’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Çekicinin sürücüsü H.C.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.