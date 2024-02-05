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Motosikletli maganda tutuklandı

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#İstanbul#Zeytinburnu#Şüpheli
Motosikletli maganda tutuklandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 07:00

İstanbul Zeytinburnu’nda bir kişi motosiklet sürerken araçlara silah doğrultup havaya ateş açtı.

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Şüpheli o anlara ait görüntüleri “8 saattir trafiği tehlikeye sokmuyorum, uyuyordum” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sosyal medyada tepki çekerken, polis şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, plaka bilgisinden motosikletin sahibinin M.E.Ç. (17), sürücünün de Sipan Akman (19) olduğu belirlendi. Polis ekipleri evlerine baskın yaptığı Sipan Akman ve M.E.Ç.’yi yakalayarak ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Motosikletli maganda tutuklandı

Sipan Akman

Akman’ın olay sırasında kullandığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi. Sipan Akman emniyette ‘genel güvenliği tehlikeye sokma’ ve ‘silahlı tehdit’ suçlarından yapılan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. M.E.Ç.’ye ise ‘ehliyetsiz araç kullanmak ve kullandırmak’tan idari para cezası kesildi.

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#İstanbul#Zeytinburnu#Şüpheli

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