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Motosikletli kuryenin kahreden ölümü... Emniyet şeridindeki kamyonete çarptı

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#Kurye#Bedrettin Güler#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 13:39

Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda seyir halindeki motosikletli kurye, emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarptı. Yaşanan kazada motosikletli kurye Bedrettin Güler olay yerinde hayatını kaybetti. 

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Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Musa Dinç idaresindeki 41 ALE 844 plakalı kamyoneti emniyet şeridine çekti. Kısa süre sonra emniyet şeridinde ilerleyen Bedrettin Güler idaresindeki 34 DL 0296 plakalı motosikletle kamyonete arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekibine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kurye Bedrettin Güler'e kalp masajı yaptı. Bedrettin Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletli kuryenin kahreden ölümü... Emniyet şeridindeki kamyonete çarptı

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kamyonet sürücüsü Musa Dinç ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.  

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#Kurye#Bedrettin Güler#Kaza

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