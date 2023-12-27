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İzmir'de Zeynep, İstanbul'da Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü!

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#İzmir#Zeynep Demir#Trafik Kazası
İzmirde Zeynep, İstanbulda Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2023 16:19

İzmir'in Bornova ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki kurye Zeynep Demir, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Murat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul'da ise kamyonun çarptığı motokurye Feridun Kaplaner (31) olay yerinde hayatını kaybetti.

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İzmir'deki kaza, sabah saatlerinde Çevreyolu Bornova mevkisinde meydana geldi. Murat G. idaresindeki otomobil ile aynı yönde giden bir alışveriş sitesi adına çalışan kurye Zeynep Demir yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

İzmirde Zeynep, İstanbulda Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Demir, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demir, kurtarılamadı. Murat G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İzmirde Zeynep, İstanbulda Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü

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İSTANBUL'DA DA BİR ACI OLAY

İstanbul Başakşehir’de ise kamyonun çarptığı motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından motokuryenin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. 

İzmirde Zeynep, İstanbulda Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü

Kaza, İkitelli Süleyman Demirel Bulvarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 DRC 527 plakalı kamyon şoförü bulvarda seyir halindeyken motokurye Feridun Kaplaner (31) aracın sağından geçmeye çalıştı. Kamyon şoförü fark etmediği motokuryeye çarptı.

İzmirde Zeynep, İstanbulda Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü

Kazadan sonra kamyon şoförü aracını durdurdu. Motokuryenin yerde yattığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feridun Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmirde Zeynep, İstanbulda Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü

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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bulvarın her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmirde Zeynep, İstanbulda Feridun... Motokuryelerin kahreden ölümü

 

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#İzmir#Zeynep Demir#Trafik Kazası

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