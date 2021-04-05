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Gündem
Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- 
Haber Giriş: 05.04.2021 - 11:07 | Son Güncelleme:

Motosikletli kazada yaralanmıştı! 3 gün sonra Emre'den acı haber

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Motosikletli kazada yaralanmıştı! 3 gün sonra Emre'den acı haber

Samsun'un Bafra ilçesinde, 3 gün önce kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü Emre Karaca (19), ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, perşembe günü ilçeye bağlı Bahçeler Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. yönetimindeki 55 NL 979 plakalı kamyon ile Emre Karaca'nın kullandığı 16 CKA 86 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Karaca, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Karaca, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Karaca, doktorların tüm çabasına rağmen dün akşam hayatını kaybetti. 

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