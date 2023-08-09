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Motosikletli gence verdiği nasihatle gündem olmuştu... Bakan Yerlikaya'dan Türkiye'yi duygulandıran polise sürpriz

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#Samsun#Alper Gökhan Yıldırım#Ali Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2023 14:35

Samsun'da polis memuru Alper Gökhan Yıldırım, motosiklet sürücüsü gence sergilediği babacan tavırla sosyal medyada gündem olmuş, herkesin takdirini kazanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır" ifadelerini kullandı.

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Samsun'da hız yapan motosiklet sürücüsü genç ile ona nasihat verip, uyaran Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem olmuştu. 

Videoda motosikletli genci durduran polis Yıldırım'ın, "Ben senin amcan yaşındayım. 2 tane sollu sağlı tokat çekip, ayıltmak istiyorum seni. Neden? Çünkü ölürsen annene, babana ne diyeceğiz biz. Ben de motoru seviyorum. Anladım; iyisin, yakışıklısın, karizmatiksin, motorun havalı, sen havalısın; ama ölürsen ne yapacağız yavrum?" ifadelerini kullandı. Polis Yıldırım, ardından gencin üzerindeki montu gösterip, "Bu ne işe yarıyor biliyor musun sen? Cesedin bozulmasın diye. Yoksa ölmeni engellemiyor. Anlatmak istediğimi anlıyorsun umarım. Ceza için değil, ailen için, annen, baban varsa manitan, ne bileyim yoksa da yap bi tane kendine, onlar için yaşa" dedi. Gencin bunun üzerine, "Böyle konuşunca duygusallaştım biraz" dediği duyuldu. "Kalbini kırmışızdır belki; ama özür dileriz" diyen polise genç tekrar, "Ne demek ağabey" karşılığını verdi.

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BAKAN YERLİKAYA'DAN SÜRPRİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tüm Türkiye, onu genç bir motosiklet sürücüsüne baba şefkatiyle yaklaşıp, kaza yapmaması için nasihat verdiği video ile tanımıştı. ‘Ama ölürsen ne yapacağız yavrum’ sözleri hepimizi duygulandırmıştı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde Şahin görevlisi Alper Gökhan Yıldırım kardeşimizi Bakanlığımızda misafir edip, görevinde kullandığı motosikletini yenisiyle değiştirdik. Ülkemizin huzuru ve güvenliği için çalışan her bir personelimiz başımızın tacıdır” ifadelerine yer verdi.

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#Samsun#Alper Gökhan Yıldırım#Ali Yerlikaya

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