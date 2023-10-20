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Motosikletli çiftin feci ölümü: Otomobil sürücüsü gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Trafik KazasÄ±#Bolu#Motosiklet KazasÄ±
Motosikletli Ã§iftin feci Ã¶lÃ¼mÃ¼: Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Ekim 20, 2023 12:15

Bolu'da otomobil ile Ã§arpÄ±ÅŸan motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Adem Bayrak (38) ile eÅŸi Zeynep Bayrak (34), hayatÄ±nÄ± kaybetti. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ S.Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â

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Kaza, saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda D-100 kara yolu Kartalkaya KavÅŸaÄŸÄ±'nda meydana geldi. Bolu yÃ¶nÃ¼nden Ankara yÃ¶nÃ¼ne giden S.Ã–. idaresindeki 14 HB 177 plakalÄ± otomobil ile Adem Bayrak (38) yÃ¶netimindeki 08 ABK 266 plakalÄ± motosiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Motosikletli Ã§iftin feci Ã¶lÃ¼mÃ¼: Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Bayrak ile arkasÄ±nda oturan eÅŸi Zeynep Bayrak (34), aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Bayrak Ã§ifti kurtarÄ±lamadÄ±.

Motosikletli Ã§iftin feci Ã¶lÃ¼mÃ¼: Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ S.Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Motosikletli Ã§iftin feci Ã¶lÃ¼mÃ¼: Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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#Trafik KazasÄ±#Bolu#Motosiklet KazasÄ±

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