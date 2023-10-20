Motosikletli Ã§iftin feci Ã¶lÃ¼mÃ¼: Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

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Kaza, saat 09.30 sÄ±ralarÄ±nda D-100 kara yolu Kartalkaya KavÅŸaÄŸÄ±'nda meydana geldi. Bolu yÃ¶nÃ¼nden Ankara yÃ¶nÃ¼ne giden S.Ã–. idaresindeki 14 HB 177 plakalÄ± otomobil ile Adem Bayrak (38) yÃ¶netimindeki 08 ABK 266 plakalÄ± motosiklet Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±.

Kazada, her ikisinde de kask bulunan motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Bayrak ile arkasÄ±nda oturan eÅŸi Zeynep Bayrak (34), aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Bayrak Ã§ifti kurtarÄ±lamadÄ±.

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Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ S.Ã–. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â