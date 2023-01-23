Motosikletli Aslı Ece Ersoy'a çarpan hafif ticari aracın sürücüsüne 1 yıl hapis istemi

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Kaza, geçen yıl 1 Ekim’de Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Kavşakta sinyal vermeden sola dönmeye çalıştığı öne sürülen İsmail T. yönetimindeki 26 BV 515 plakalı hafif ticari araç, çalıştığı otomobil firmasına gitmek için yola çıkan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunu Aslı Ece Ersoy’un kullandığı 26 AEE 218 plakalı motosikletle çarpıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Ersoy, kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 4 ameliyat geçirdi, 20 gün yoğun bakımda kaldı.

Kazanın ardından ifadesi alınarak serbest bırakılan hafif ticari araç sürücüsü İsmail T. hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameyle 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılan ve kazada bilirkişi raporuna göre ‘asli kusurlu’ bulunan İsmail T. için ‘taksirle yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede, kazada motosikletli Aslı Ece Ersoy’un vücuttaki kemik kırıklarının hayatını ağır (6) derecede etkileyecek nitelikte yaralandığı belirtilerek, verilecek cezanın yarı oranda arttırılması istendi.

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İddianamede, araç sürücüsü İsmail T.’nin savcılık ifadesine de yer verildi. Kazada kusurlu olmadığını savunan İsmail T., “Olay tarihinde kullandığım araçla bulvarda seyir halindeydim. Akaryakıt istasyonu kavşağına doğru sola sinyal vererek, kavşağa girdiğim sırada arkamdan Aslı Ece'nin motosikletinin hızlı bir şekilde geldiğini gördüm. Ben sağ şeride geçerek kurtarmak istediğim halde hızını kesemeyerek aracımın sol arka kısmından bana çarptı. Bana çarpan motosiklet sürücüsünün yaralandığını öğrendim ama yaralanması ile ilgili kusurum yoktur. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

'SİNYAL VERMEDEN ARACINI ÖNÜME KIRDI'

Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki evinde tedavisi süren Aslı Ece Ersoy, Kaza nedeniyle çok ağır ve acılı bir dönem geçirdiğini söyledi. Ersoy, “İşe gittiğim sırada döner kavşakta orta şeritteki hafif ticari araç sola dönmek isterken bir anda aniden önüme kırdı. O sırada herhangi bir sinyal vermedi. Sonrasında kaza gerçekleşti. Kaza sonucunda hastaneye kaldırıldım. Yoğun bir tedavi sürecim oldu. Yoğun bakımda yaklaşık 20 gün kaldım. Çok ağır ve acılı günler geçirdim. Halen daha acılarım devam ediyor. Fizik tedavi alıyorum. Şu an tam olarak yürüyemiyorum. Kemikler kaynadıkça tekrar yürüyebileceğim. Sol elimi kullanamıyorum. Ameliyatta ödem oluştuğu için sol kolumdaki sinir çalışmıyor, omurgamdaki kırıklardan dolayı çok ağrı yaşıyorum. Bugüne kadar 4 ameliyat geçirdim” diye konuştu.

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İsmail T.’nin yargılanmasına mayıs ayında başlanacak.