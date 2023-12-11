Motosikletlerle Yunus Emre sürüşü

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Kurye Yunus Emre Göçer, 30 Kasım günü motosikletiyle Avrasya Tüneli’nden çıkarak Zeytinburnu yönüne doğru ilerlemeye başladı. Ancak bu sırada Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, 06 CD 4581 diplomatik plaka takılı otomobiliyle motosiklete çarptı. Yaralanan Göçer hastaneye kaldırıldı. Polis merkezinde ifadesi alınan Mohamud olayı, “Hızım 50-55 km gibiydi. Motosiklet bir anda hiç sinyal vermeden frene bastı ve sağa dönüş yaptı. Motosikletlinin başında kaskı da yoktu. Aracımın frenine bastım ama duramadım. İstemeyerek motosiklete çarpmak durumunda kaldım. Motosiklet sürücüsü de savrularak düştü. Ben de yol kenarında durup yanına gittim” diye anlattı. Olay yerinde hazırlanan tutanakta Göçer’in kusurlu olduğu ifadesi yer aldı ve Mohamud serbest bırakıldı.

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FRENE BİLE BASMAMIŞ

Yunus Emre Göçer, tedavi gördüğü hastanede 6 Aralık günü hayatını kaybetti. Ardından da kazayla ilgili görüntüler sosyal medyaya düştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu gelişmeler üzerine ‘acil’ olarak bilirkişi raporu istedi. Bu raporda Göçer’in kazada hiçbir kabahatinin bulunmadığı, 8’de 8 kusurlu olan tarafın Mohamud olduğu belirtildi. Raporda, Mohamud’un frene bile basmadan motosiklete çarptığı bilgisi yer aldı. Savcılık, raporun ardından Mohamud hakkında yurtdışına çıkış yasağı koyarak yakalama kararı çıkardı. Ancak Mohamud’un 2 Aralık günü yurtdışına gittiği anlaşıldı.

MOTOSİKLETLİ PROTESTO

Geride biri otizmli 2 çocuğu ve işsiz eşi Öznur Göçer’i bırakan Yunus Emre Göçer’in arkadaşları kazanın ardından yaptıkları eylemin ardından dün ‘adalet sürüşü’ gerçekleştirdi. Zincirlikuyu’da bir araya gelen 200 kişilik motosikletli grup, Göçer’in fotoğraflarını motosikletlerinin üzerinde taşıdı. Konvoya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de kendi motosikletiyle katıldı. Konuşmaların ardından grup “Yunus için adalet” sloganları atarak dağıldı.

AİLENİN AVUKATI: KAZA DEĞİL CİNAYET

Konvoya katılanlar Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde açıklamayı grup adına ailenin avukatı Iyaz Çimen okudu. Bu sırada acılı eş Öznur Göçer de yanında yer aldı. Avukat Çimen şöyle dedi: “Yaşananlara kaza demeye dilim varmıyor. Son sürat gelen otomobilin fren dahi yapmadan, arkadan çarpması neticesinde işlenen cinayet. Bu olayda; tek taraflı gerçeğe aykırı beyana dayalı kaza tutanağını düzenleyen trafik polisleri mi, entübe halde olmasına rağmen ifadesi dahi alınamayan merhumun faili hakkında salıverme talimatı veren nöbetçi savcı mı, kusurun failde olduğunu tespit eden ve yine de göz göre göre şüpheliyi salıveren kolluk görevlileri mi kusurlu?”

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‘İNTİHAR’ ETTİ’ SÖZLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer’in “Görüntüler ortaya çıkana kadar polis bize eşimin intihar ettiğini söyledi” sözleri üzerine, ‘kusursuzluk’ raporu veren kolluk görevlileri hakkında resen soruşturma başlattı.

POLİSLERE SORUŞTURMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Tunç, “Alınan ikinci rapor üzerine, iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumu’ndan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir” dedi.