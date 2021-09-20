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Motosikletle otobüse sürtüp, yola savrulan kasksız sürücü hayatını kaybetti

#Aydın#Motosiklet#Kaza
Motosikletle otobüse sürtüp, yola savrulan kasksız sürücü hayatını kaybetti

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, kullandığı motosikletle yolcu otobüsüne sürterek, yola savrulan Erhan Özel (58), hayatını kaybetti. Kaza sırasında Özel'in kasksız olduğu öğrenildi.

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- Kaza, saat 10.00 sıralarında Aydın-Muğla yolunda, otoyol köprüsü yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Muğla yönüne giden Erhan Özel (58), kullandığı 07 VKT 29 plakalı motosiklet kontrolünü kaybedince yanından geçen 59 EH 252 plakalı yolcu otobüsüne sürterek, yola savruldu. Sürücüler, kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kasksız olan motosiklet sürücüsü Özel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza yerindeki incelemenin ardından Özel'in cansız bedeni, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü gözaltına alınırken, kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü ve tek şeritten sağlandı

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#Aydın#Motosiklet#Kaza