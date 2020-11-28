Motosikletiyle trafik levhasına çarpan Merkez Çıray, hayatını kaybetti

Kaza, saat 14.00 sıralarında Manyas ilçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle’de yaşayan Merkez Çıray, motosikletiyle ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kulak Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için yola çıktı. Ancak Manyas-Bandırma karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Manyas Devlet Hastanesi’ne götürülmek istenilen Çıray, yolda hayatını kaybetti.



Çıray’ın kaza anında başında kaskı bulunduğu ancak saç levhanın bacağındaki atardamarı kestiği öğrenildi.



Merkez Çıray'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Manyas Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.