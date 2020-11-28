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Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS,(Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 28.11.2020 - 17:13 | Son Güncelleme:

Motosikletiyle trafik levhasına çarpan Merkez Çıray, hayatını kaybetti

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Motosikletiyle trafik levhasına çarpan Merkez Çıray, hayatını kaybetti
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için motosikletiyle yola çıkan Merkez Çıray (30) trafik levhasına çarptı. Ağır yaralanan Çıray, hastaneye götürülmek istenirken, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Manyas ilçesinde meydana geldi. Yeni Mahalle’de yaşayan Merkez Çıray, motosikletiyle ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Kulak Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için yola çıktı. Ancak Manyas-Bandırma karayolunda direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Manyas Devlet Hastanesi’ne götürülmek istenilen Çıray, yolda hayatını kaybetti.

Çıray’ın kaza anında başında kaskı bulunduğu ancak saç levhanın bacağındaki atardamarı kestiği öğrenildi.

Merkez Çıray'ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, Manyas Cumhuriyet Savcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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