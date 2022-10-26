Motosikleti çalınan minik çocuğa Kenan Sofuoğlu'ndan büyük jest

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Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan ve hobi amaçlı Enduro yarışlarına katılan Türker Burak Tezcan’ın 4 yaşındaki oğlu Göktürk’ün, geçtiğimiz günlerde cross motosikleti kaldıkları evin apartmanından çalındı. Babası gibi yarış tutkunu olan Göktürk, kreşten geldiğinde apartmanda motosikletini göremedi. Göktürk’ün durumu annesi Eda Tezcan’a bildirmesinin ardından motosikletin çalındığı fark edilirken, baba Türker Burak Tezcan, polise giderek şikayetçi oldu. Motosikletinin çalınmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan minik Göktürk’ün elinde ise sadece kaskı kaldı.

KENAN SOFUOĞLU MİNİK GÖKTÜRK’E JEST



Motosikleti çalınan minik Göktürk’ten haberi olan AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu, aileye ulaşarak Sakarya’nın Akyazı ilçesindeki pistine davet etti. Sabah saatlerinde bölgeye gelen aile Sofuoğlu ile bir araya geldi. Minik Göktürk ile görüşen Sofuoğlu, pistte bir süre sürüş eğitimi verdikten sonra oğlu Zayn’ın motosikletini kendisine hediye etti. Hediyesinin mutluluğunu yaşayan minik Göktürk daha sonrasında Zayn ile birlikte sürüş yaptı.

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“HEVESİ OLAN ÇOCUKLARIN, HEVESLERİNİN PEŞLERİNDEN KOŞMAK LAZIM”



Minik Göktürk’e oğlu Zayn’ın motosikletini hediye eden KENAN SOFUOĞLU, “Göktürk’ün videolarını izledikten sonra bu tarz motosiklet kullandığını gördüm. Zayn’in de hemen hemen başladığı motosikletle aynıydı. Artık Zayn, büyük motosikletlere geçiş yaptı ve onun motosikletini de Göktürk’e hediye etmek istedik. Davet ettik ailesini, Antalya’dan geldiler. Şöyle dedim ben Göktürk’e, ‘motosiklet istiyorsan süreceksin.’ Zayn’e öğrettiğim hafif bir rampa var pistin içerisinde orada biraz eğitim kendisine verdim. Esasında çok rahat kullanır ama hep dört tekerliğe alıştırılmış, anne ve babayla da görüştüm. Çok dört tekerli kullandırdığı için biraz dengede zorluk yaşıyor. Aileye de söyledim ve genellikle bu dört tekeri ben tavsiye etmiyorum. Çocuğun gelişimini engelliyor gerçekten. Çocukların böyle heveslerinin olması çok güzel. Eğer hevesi varsa zaten ailesi de eminim arkasında duracaktır. Herhalde yarışlara da katılıyor. Hevesi olan çocukların, heveslerinin peşlerinden koşmak lazım. Göktürk, İnşallah böyle bir motosikletle gelecekte hem Türkiye Liglerinde hem de diğer kategorilerde ülkemizi temsil edebilecek sporcu olabileceğine inanıyorum. Çünkü bu yaşta alınan eğitim, sonradan alınan eğitimle aynı olmuyor” dedi.



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“KONUNUN BURALARA KADAR GELEBİLECEĞİNİ BİZ HİÇ TAHMİN ETMEDİK”



Oğlunun yeni motosiklete kavuştuğunu aktaran baba Türker Burak Tezcan, “Konunun buralara kadar gelebileceğini biz hiç tahmin etmedik. Biz oğlumuzun motosikleti çalındığı zaman üzüntü içerisinde internet ve sosyal medyada paylaştık. Sağ olsun bir gazeteci ağabeyimizin bize ulaşmasıyla birlikte konu buralara kadar geldi. İnanılmaz mutluyum ve gerçekten şaşırdık böyle bir şey olacağını beklemiyorduk. Mutluyuz, teşekkür ederiz” diye konuştu.

“İMKANLARIMIZ DOĞRULTUSUNDA DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”



İmkanları çerçevesinde oğlu için destekte bulunduklarını aktaran anne Eda Tezcan, “Oğlum motor binmeye çok hevesli. Elimizden geldiğince, imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz. Kenan beye ayrıca teşekkür ederiz böyle bir jest yaptığı için. Göktürk mutlu oldukça biz daha çok mutlu oluyoruz” şeklinde konuştu.