MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMotosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar
GeriGündem Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
Haber Giriş: 21.05.2020 - 13:42,Son Güncelleme:

Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar
Abone Olgoogle-news

TEKİRDAĞ'da otoyolda üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletle koca varilin taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Süleymanpaşa ilçesi çevreyolunda motosikletle varil taşındığını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İstanbul yönüne gidin motosiklette varilin sürücüsü ile arkasındaki kişi arasına konarak taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Motosikletin arkasında, ayakta duran kişinin varili güçlükle tuttuğu görüldü.

O anları cep telefonunun kamerasıyla kayda alan bir kişi, "Görüyorsunuz bizim Türkiye'deki güvenlik tedbirlerine bakın. Motorun üzerinde varil. Adamlar varili almış motorun üzerine koymuş, arkasında da diğeri. Çevreyolu burası, nasıl bir risk almışlar Allah yardımcıları olsun. 10 liralık varil için yaptıkları işe bak" diye tepki gösterdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle