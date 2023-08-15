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Motosiklete sıkı denetim

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#Motosiklet Denetimleri#Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği#Polis Denetimi
Motosiklete sıkı denetim
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 07:00

İSTANBUL’da motosiklet hırsızlığı olaylarının önüne geçmek için başlatılan denetimler iki aşamalı olarak önceki gün de devam etti.

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Gündüz saatlerinde, Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri koordinesinde Bahçelievler ve Kadıköy’de motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapan 13 işletme ve 37 motosiklet denetlendi. Bu denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Denetimin ikinci aşaması kent genelinde 22.00 ila 01.00 saatlerinde gerçekleşti.

528 polisin 68 noktada gerçekleştirdiği denetimde, 2897 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 5 kişi ile 19 yoklama kaçağı yakalandı. Bir kişi de gözaltına alındı. Aramalarda tabanca, 3 mermi ve 9 adet uyuşturucu hapele geçti. Denetimde, 1327 motosiklet ve 49 araç kontrol edildi. 43 motosiklet ve 18 sürücüye işlem yapıldı. 12 motosiklet trafikten men edildi. Bir adet çalıntı motosiklet ele geçti. Toplamda 269.143 lira ceza kesildi.

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Motosiklet denetimleri devam ediyor.

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#Motosiklet Denetimleri#Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği#Polis Denetimi

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