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Motosiklet ve kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul Valisi açıkladı

#Motosiklet#Kurye#Yasak
Motosiklet ve kurye yasağı ne zaman bitecek İstanbul Valisi açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle trafiğe çıkışı yasaklanan motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerle ilgili yeni bir gelişmeyi Twitter'dan duyurdu. Peki, motosiklet ve kurye yasağı ne zaman bitecek?

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu. İşte, İstanbul Valisinin o açıklaması...

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

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#Motosiklet#Kurye#Yasak

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