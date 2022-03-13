Motosiklet ve kurye yasağı ne zaman bitecek? İstanbul Valisi açıkladı

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu. İşte, İstanbul Valisinin o açıklaması...

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular; yarın, 14 Mart Pazartesi 10.00'dan itibaren; motosiklet, elektrikli scooter ve moto kuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşerilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.