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Motosiklet üzerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı

#Adana#Yüreğir#Kalaşnikof

Adana’da devriye gezen polis ekipleri, seyir halindeki motosiklette yolcu konumundaki kişinin elinde kalaşnikof görmesi üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. İhtara uymayan motosikletli şüpheliler kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalandı. Bir yere silahlı saldırı yapacağı değerlendirilen iki kişi gözaltına alınırken kalaşnikof ve iki adet dolu şarjör ele geçirdi.

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Elde edilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan ekipler, seyir halinde ve plakası olmayan motosiklet üzerinde bulunan bir kişinin elindekinin uzun namlulu silah olan kalaşnikof olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelilere ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler durmayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü keserek durdurdu.

Polis, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Bir yere silahlı saldırıya gittiği değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda kalaşnikof ve ona ait iki adet dolu şarjör ele geçirildi. 

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#Adana#Yüreğir#Kalaşnikof

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