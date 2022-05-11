Motosiklet üzerinde kalaşnikofla saldırıya giden şüpheliler polise yakalandı

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Elde edilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi ara sokaklarında devriye görevi yapan ekipler, seyir halinde ve plakası olmayan motosiklet üzerinde bulunan bir kişinin elindekinin uzun namlulu silah olan kalaşnikof olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelilere ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak şüpheliler durmayıp kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından Yüreğir Devriye Ekiplerine bağlı polisler motosikletin önünü keserek durdurdu.

Polis, şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Bir yere silahlı saldırıya gittiği değerlendirilen iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda kalaşnikof ve ona ait iki adet dolu şarjör ele geçirildi.