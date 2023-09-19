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Motosiklet sürücüsü zor anlar yaşattı: 'Bana komplo mu kuruyorsunuz'

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#Bursa#Polis#Trafik
Motosiklet sürücüsü zor anlar yaşattı: Bana komplo mu kuruyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 14:00

Bursa’da motosikletten düşen elli beş yaşındaki Cem T., polis ve sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı. Alkol testini ve tedaviyi kabul etmeyen Cem T., “Bana komplo mu kuruyorsunuz?” dedi.

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Olay, saat 01.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Cem T.’nin kullandığı 16 BED 918 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tedaviyi kabul etmeyen alkollü sürücü, polis ekiplerinin alkol testi yapmasına da izin vermedi. Ayakta zor duran sürücü, “Bana komplo mu kuruyorsunuz? Ben kızıma burs bulmaya çalışıyorum. Kızım için ölürüm. Kızımın eğitimi için yatar ölürüm burada. Kızımı fakülteye götüreceğim” diyerek hem polis hem de sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Güçlükle ikna edilen ve polisin elinden aldığı alkolmetre cihazını kendisi üfleyen Cem T.’nin 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Motosikletini alıp gitmek isteyen sürücü, ifadesi için emniyete götürülürken, alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı, ehliyetine de 6 ay süre ile el konuldu. (DHA)

 

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#Bursa#Polis#Trafik

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