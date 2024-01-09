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Motosiklet sürücüsü Mert Turgut, trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Antalya#Kepez#Kaza
Motosiklet sürücüsü Mert Turgut, trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2024 13:01

Antalya'nın Kepez ilçesinde hafif ticari aracın seyir halindeyken çarptığı motosikletin sürücüsü on yedi yaşındaki Mert Turgut hayatını kaybetti.

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Kaza, dün gece saatlerinde Kepez ilçesi Altınova Mahallesi Serik Caddesi üzerinde meydana geldi. Arkadaş grubuyla cadde üzerinde seyir halinde olan Mert Turgut'un kullandığı motosiklete, sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Mert Turgut savruldu. Kazayı gören arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı Turgut'u ambulansa aldıktan sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü Mert Turgut, trafik kazasında hayatını kaybetti

Turgut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsinin ardından cenaze, baba Savaş Turgut'a teslim edildi. Savaş Turgut, arkadaşlarının kollarında güçlükle yürüdü. Turgut'un cenazesi, defnedilmek üzere Kurşunlu Mezarlığı'na götürüldü

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#Antalya#Kepez#Kaza

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